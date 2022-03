Ora Renzi spinge Letta alla Nato: “Ottimo nome”. E non dice quanto ha guadagnato dalla società italo-russa Delimobil – Video (Di martedì 1 marzo 2022) “I miei rapporti con Putin? Quello che abbiamo fatto quando eravamo al governo è sotto gli occhi di tutti”. Matteo Renzi, a Milano per la presentazione del libro-intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, “Lobby & Logge”, sollecitato dai giornalisti interviene sul tema della guerra in Ucraina rispondendo anche a Salvini che sostiene che i rapporto tra il leader di Italia Viva e il capo del Cremlino siano più forti dei suoi: “Siccome penso che non valga la pena litigare con Salvini su questo – ha aggiunto Renzi – trovo che in questo momento in cui si spara, la priorità sia quella di discutere di come agevolare il cessate il fuoco e di riprendere una soluzione diplomatica, che è assolutamente necessaria”. Proponendo Angela Merkel come “inviato speciale” in grado di parlare tanto per l’Unione europea quanto per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “I miei rapporti con Putin? Quello che abbiamo fatto quando eravamo al governo è sotto gli occhi di tutti”. Matteo, a Milano per la presentazione del libro-intervista di Alessandro Sallusti a Luca Palamara, “Lobby & Logge”, sollecitato dai giornalisti interviene sul tema della guerra in Ucraina rispondendo anche a Salvini che sostiene che i rapporto tra il leader di Italia Viva e il capo del Cremlino siano più forti dei suoi: “Siccome penso che non valga la pena litigare con Salvini su questo – ha aggiunto– trovo che in questo momento in cui si spara, la priorità sia quella di discutere di come agevolare il cessate il fuoco e di riprendere una soluzione diplomatica, che è assolutamente necessaria”. Proponendo Angela Merkel come “inviato speciale” in grado di parlare tanto per l’Unione europeaper la ...

