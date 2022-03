(Di martedì 1 marzo 2022) Alisher, l’influente principale investitore, hacongelati dall’Unione Europea a causa dei suoi “legami particolarmente stretti con il presidenteVladimir”. Non c’è solo Abramovich a danzare suldei rapporti tra oligarchi russi e dimensione europea, insomma. Le sanzioni annunciate lunedì sera includono il “divieto di mettere a disposizione fondi” e un divieto di viaggio nel. Non è chiaro – scrive il Telegraph – se l’Everton possa essere colpito dalle sanzioni.ha stretti legami anche con il proprietario Farhad Moshiri, sponsorizza anche il complesso di allenamento Finch Farm del club con un accordo del valore di 6 milioni di sterline. MegaFon, una società di cuiè ...

Advertising

napolista : “Oligarca filo-russo amico di #Putin”, l’#Ue ha congelato i beni di #Usmanov patron aggiunto dell’#Everton Ha stre… - PennyRiverLane : E anche oggi andiamo a dormire con le lamentele dì quelli che insistono con la narrazione dei “comunisti mangia bam… - giamakano : Maggio 2021, #DeZerbi felice col proprietario dello #Shakhtar, l'oligarca Rinat Akhmetov che si è arricchito grazie… - Maignangioia : Io non sono d'accordo con l'estromissione degli atleti russi, anche perché nemmeno uno ha fatto propaganda filo-put… - DarkSou75061539 : Aggressione privata giustificata perché filo ucraina. Già siamo arrivati a questo? -

Ultime Notizie dalla rete : Oligarca filo

IlNapolista

Fuggito dai domiciliari Medvedchuk, l'ucraino vicino a Putin. LA DIRETTA 12.35 - Intanto ... e il suo ok era arrivato suldel gong dell' ultimatum di Mosca. Oggi nuova riunione del ...... e il suo ok era arrivato suldel gong dell' ultimatum di Mosca. Oggi nuova riunione del ... L'MEDVEDCHUK FUGGE DA ARRESTI DOMICILIARI A KIEV IL LEGALE, 'SI TROVA IN UN POSTO SICURO NELLA ..."Siamo pronti a compiere sacrifici economici per sostenervi''. Parole dette dalla ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ai cittadini dell'Ucraina mentre ha annunciato alla Camera dei Comuni le ...Quattrocento mercenari addestrati per uccidere sono entrati in Ucraina con un unico obiettivo: uccidere il presidente ...