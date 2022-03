Olena Zelenska, chi è la first lady ucraina: 'Accanto a mio marito e al mio Paese' (Di martedì 1 marzo 2022) Da figura discreta sempre al fianco del marito a eroina della resistenza all'invasione russa: Olena Zelenska , 44 anni, è la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky e ha deciso di restare con ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 marzo 2022) Da figura discreta sempre al fianco dela eroina della resistenza all'invasione russa:, 44 anni, è la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky e ha deciso di restare con ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' #ANSA - RossettiHermes : Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' - Mondo - ANSA - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Olena Zelenska, la first lady eroina della resistenza (anche grazie ai social): «Putin ci vuole morti» - sysmedia68 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' #ANSA - elespaterlini1 : RT @mariamacina: Chi è la first lady ucraina, Olena Zelenska: 'Accanto a mio marito e agli ucraini' - Mondo - ANSA -