Oggi 1 marzo, Sant'Albino di Angers: il Vescovo dei prodigi (Di martedì 1 marzo 2022) Con forza critica e condanna gli usi e i costumi della nobiltà dell'epoca, nonostante le minacce di morte più volte ricevute. Durante il Concilio d'Orleans si impegna per la promozione di un rinnovamento della Chiesa ad ogni ordine e grado dell'ecclesia. I miracoli che a lui sono attribuiti, ne fanno uno dei santi più famosi L'articolo proviene da La Luce di Maria.

