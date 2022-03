Nuovo stato d’emergenza per la guerra in Ucraina. Cosa cambia rispetto a quello per il Covid (Di martedì 1 marzo 2022) Dal Covid alla guerra in Ucraina, lo stato d’emergenza continua. L’Italia, così come molti altri Paesi nel resto del mondo, sta pian piano e fatiCosamente uscendo dalla pandemia da Coronavirus. Il calo dei contagi delle ultime settimane e l’arrivo della buona stagione, unite ad una campagna vaccinale che ha raggiunto la quasi totalità degli over12 hanno fatto ben sperare. Ma il governo guidato da Mario Draghi ha comunque prorogato lo stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022. Non solo. Mentre dal punto di vista sanitario la popolazione sembra uscita dalla crisi soprattutto considerando l’occupazione delle terapie intensive ferma all’8% ieri 28 febbraio, dal punto di vista delle disposizioni si assiste ad una proroga sia dell’uso delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Dalallain, locontinua. L’Italia, così come molti altri Paesi nel resto del mondo, sta pian piano e fatimente uscendo dalla pandemia da Coronavirus. Il calo dei contagi delle ultime settimane e l’arrivo della buona stagione, unite ad una campagna vaccinale che ha raggiunto la quasi totalità degli over12 hanno fatto ben sperare. Ma il governo guidato da Mario Draghi ha comunque prorogato lodi emergenza per ilfino al 31 marzo 2022. Non solo. Mentre dal punto di vista sanitario la popolazione sembra uscita dalla crisi soprattutto considerando l’occupazione delle terapie intensive ferma all’8% ieri 28 febbraio, dal punto di vista delle disposizioni si assiste ad una proroga sia dell’uso delle ...

Advertising

GiovaQuez : Nota del Cremlino: Il presidente Putin ha dettato le condizioni per giungere ad un accordo con l'Ucraina, che incl… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene alla Cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, F… - RaiNews : Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha pubblicato questa mattina un nuovo video dal centro di Kiev. 'Sono qui. Dife… - Merc68029871 : RT @MessoraClaudio: Stato di emergenza dichiarato di nuovo per tutto il 2022. Ma voi ricordate che per una qualsiasi altra guerra, dai Balc… - Spacettf : RT @MessoraClaudio: Stato di emergenza dichiarato di nuovo per tutto il 2022. Ma voi ricordate che per una qualsiasi altra guerra, dai Balc… -