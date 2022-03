Nuovo stadio Cagliari, Giulini: «Concessione per 50 anni, accordo firmato» (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato del Nuovo stadio della squadra rossoblù Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in conferenza stampa ha parlato della nascita del Nuovo stadio della squadra rossoblù. LE PAROLE – «Ringrazio il sindaco e Francesco Percassi, presente oggi, che sarà protagonista. Ieri è stato firmato un accordo con Costim di investimento, prevede che loro insieme al Cagliari Calcio costituirà il Nuovo stadio che sarà capitalizzato da entrambi. Questo veicolo costruirà lo stadio, avrà una Concessione di 50 anni e poi lo stadio tornerà di proprietà del comune, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente delha parlato deldella squadra rossoblù Tommaso, presidente del, in conferenza stampa ha parlato della nascita deldella squadra rossoblù. LE PAROLE – «Ringrazio il sindaco e Francesco Percassi, presente oggi, che sarà protagonista. Ieri è statouncon Costim di investimento, prevede che loro insieme alCalcio costituirà ilche sarà capitalizzato da entrambi. Questo veicolo costruirà lo, avrà unadi 50e poi lotornerà di proprietà del comune, ...

Advertising

Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - umbo70 : RT @auropalomba: La mia impressione è che sul nuovo stadio di Milano si sia perso troppo tempo aspettando il Comune e l’Inter. Visto che lo… - ZlatanSs89 : RT @saIva___: Ma ci avete rotto i coglioni, spero che Elliott decida di optare per una nuova location e fare lo stadio da solo. Sala non ha… - markXCIX : @CalcioFinanza Immagina essere così coglioni da non volere uno stadio nuovo che porterebbe enormi benefici (non sol… - LucarellaAndrea : RT @saIva___: Ma ci avete rotto i coglioni, spero che Elliott decida di optare per una nuova location e fare lo stadio da solo. Sala non ha… -