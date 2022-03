Nuovo contratto scuola, che fine ha fatto? Anquap punta il dito contro Bianchi: “Ritardo inaccettabile” (Di martedì 1 marzo 2022) Lo scorso 1° febbraio, le organizzazioni sindacali hanno incontrato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi per l’atto di indirizzo propedeutico al rinnovo contrattuale. Tuttavia, ad oggi, un mese dopo l'incontro, non si hanno novità sulla trattativa all'Aran. Anquap non ci sta e scarica le responsabilità di tale Ritardo sul Ministro Bianchi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Lo scorso 1° febbraio, le organizzazioni sindacali hanno incontrato il Ministro dell’Istruzione Patrizioper l’atto di indirizzo propedeutico al rinnovo contrattuale. Tuttavia, ad oggi, un mese dopo l'in, non si hanno novità sulla trattativa all'Aran.non ci sta e scarica le responsabilità di talesul Ministro. L'articolo .

