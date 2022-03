Nuovo cinema Paradiso

(Di mercoledì 2 marzo 2022) I sintetizzatori e i suoni plastici dei Thegiornalisti sono lontani nel tempo. Ora – con un salto temporale che lo porta dritto negli ottanta e fin su nei settanta – Tommasoalla sua prima prova di solista, sceglie di raccontare la «sua» nuova versione del pop. «Space Cowboy – il titolo dell’album in uscita il 4 marzo per Island/Universal – è un disco in cui volevo far sentire la canzone nella sua essenza più pura, svuotata da arrangiamenti, sintetizzatori. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

WarnerBrosIta : Guarda il nuovo trailer di Animali Fantastici - I Segreti di Silente, dal 13 aprile solo al cinema.… - 01Distribution : #Spencer, il nuovo capolavoro di Pablo Larrain riesce a cogliere esattamente questo spirito di Diana, che appare su… - leod90s : mio papà mi ha chiesto di andare al cinema con lui a vedere il nuovo film di tom raga - GiuliaFarne : Tra noir e gotico, arriva THE BATMAN ??, il nuovo film con Robert Pattinson .. su Primafila Magazine ???? . . .… - ElisaDospina : RT @rtl1025: ??? Si parla di cinema su RTL 102.5! Sono arrivati #FilippoTimi e @fra_scianna per parlare del loro nuovo film, #IlFiloInvisibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo cinema

Il Manifesto

Previsto in un primo momento per il mese di aprile, uscirà neiitaliani nel mese di luglio prossimo Bullet Train , l'attesofilm di David Leitch , già regista di successi come Atomica Bionda, John Wick, Deadpool 2 e Hobbs and Shaw. Protagonista di ...Bullet Train, neltrailer Brad Pitt è braccato da 13 assassini Di Alessandra Chiaradia - 2 Marzo 2022 7 Il trailer ufficiale di Bullet Train sfreccia sullo schermo rivelando il primo ...Dopo varie vicissitudini, in primis la positività al Covid-19 di Robert Pattinson che ha ritardato le riprese del film, la pellicola co-scritta e diretta da Matt Reeves (“The War – Il pianeta delle ...e si può un assaggio del nuovo film qui sotto con il trailer completo rilasciato da Toei Animation: Dragon Ball Super: Super Hero uscirà per la prima volta in Giappone alla fine di aprile e arriverà ...