Nuove regole quarantena contatto con positivo: cosa cambia con terza dose, due dosi o senza vaccino (Di martedì 1 marzo 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato le Nuove regole per la quarantena dopo un contatto stretto con un positivo al Covid-19: ecco cosa cambia per chi ha effettuato la terza dose cosiddetta booster, due dosi, oppure per chi non si è sottoposto al vaccino. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata la quarantena per chi ha già effettuato la terza dose del vaccino, o per chi ha effettuato la seconda dose da meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso di contatto stretto con chi è poi risultato positivo al ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Il consiglio dei ministri del 29 dicembre ha approvato leper ladopo unstretto con unal Covid-19: eccoper chi ha effettuato lacosiddetta booster, due, oppure per chi non si è sottoposto al. Su pressioni da parte dell’opinione pubblica e del Governo, è stata cancellata laper chi ha già effettuato ladel, o per chi ha effettuato la secondada meno di quattro mesi: per questi soggetti, sarà possibile, in caso distretto con chi è poi risultatoal ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Piano Stellantis: ricavi netti di 300 miliardi, 75 modelli elettrici, dividendi in arrivo e via libera a Termoli Nella speranza di poter alzare il tiro se i governi aiuteranno la ripartenza del mercato grazie ad incentivi e regole nuove. Nell'attesa ci si adatta a crescere in un mercato europeo di 15 milioni di ...

Bardi azzera la giunta regionale:ecco il testo del discorso Un' azione, si badi, che deve tener conto di capacità attuative di non poco conto e di regole e ...di questo processo nel mentre incalzano gli eventi e pressanti sono le necessità vecchie e nuove che ...

Bovalino: giovane rumeno in acqua, salvato da un intervento "eroico" di Pietro Serafino! BOVALINO (RC), 28 FEB. - A Bovalino (Rc), una storia dai connotati drammatici si è conclusa fortunatamente in lieto fine. La storia è quella che si è svolta nel primo pomeriggio di domenica scorsa (v ...

Calendario F1: date, orari e circuiti dei Gran Premi 2022 Tra poco meno di un mese tornerà la Formula 1 con tanti cambiamenti importanti che riguardano il regolamento. Innanzitutto le automobili sono state migliorate e modificate. Dopo molti giri sulla pista ...

