Nuoto, atleti e squadre Russia e Bielorussia ammessi solo come neutrali (Di martedì 1 marzo 2022) Arriva la decisione da parte della Fina in merito alla guerra in Ucraina. La federazione internazionale Nuoto ha deciso di sanzionare Russia e BieloRussia consentendo agli atleti e ai funzionari di partecipare alle competizioni acquatiche senza il nome dei paesi o le bandiere, ma soltanto come neutrali: "Non devono essere mostrati simboli, colori, bandiere nazionali o suonati inni negli eventi acquatici internazionali che non sono già interessati dalle sanzioni a causa delle sanzioni dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) La Fina è profondamente preoccupata per l'impatto della guerra sulla comunità acquatica e sulla più ampia popolazione dell'Ucraina e continuerà a monitorare attentamente la grave situazione e prendere eventualmente ulteriori decisioni". SportFace.

