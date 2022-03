Novavax, oggi le prime somministrazioni del nuovo vaccino anti Covid (Di martedì 1 marzo 2022) in alcune regioni italiane. Le richieste dagli over 50 Sono iniziate, in Italia, le somministrazioni del nuovo vaccino anti Covid. Si tratta del vaccino Niovavax, la cui formula potrebbe convincere i reticenti, che temono conseguenze dagli altri vaccini, come il Moderna e il Pfizer. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla Nazione ha detto: «io spero che anche quel residuo numero di no-vax, viste le caratteristiche del vaccino, possa cogliere al volo l’occasione per fare il loro dovere nei confronti della comunità, ovvero vaccinarsi, e di non nascondersi e trincerarsi dietro al fatto che diminuiscono i contagi». Leggi anche: GUERRA RUSSIA-UCRAINA, IL SESTO GIORNO DOPO I NEGOZIATI Antonio Tomasino, riporta il Corriere della Sera, è uno dei ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) in alcune regioni italiane. Le richieste dagli over 50 Sono iniziate, in Italia, ledel. Si tratta delNiovavax, la cui formula potrebbe convincere i reticenti, che temono conseguenze dagli altri vaccini, come il Moderna e il Pfizer. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, alla Nazione ha detto: «io spero che anche quel residuo numero di no-vax, viste le caratteristiche del, possa cogliere al volo l’occasione per fare il loro dovere nei confronti della comunità, ovvero vaccinarsi, e di non nascondersi e trincerarsi dietro al fatto che diminuiscono i contagi». Leggi anche: GUERRA RUSSIA-UCRAINA, IL SESTO GIORNO DOPO I NEGOZIATI Antonio Tomasino, riporta il Corriere della Sera, è uno dei ...

Advertising

napolicittametr : Metronapoli - Da oggi inizia la somministrazione del vaccino di Novavax negli hub dell' Asl Napoli 2 Nord… - maxthestainer : #Novavax da oggi la nuova era inoculatoria di un siero che parte per non servire ad un cazzo.… - Claudia02236889 : Da oggi NOVAVAX chi lo farà? Io no - policlinicoMI : RT @RegLombardia: #pianovaccinazioni #Novavax A partire da oggi è disponibile, nei centri vaccinali individuati da Regione Lombardia, il va… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Contagi e ricoveri ancora in calo. Novavax in altre 6 Regioni. LIVE -