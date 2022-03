Nope | Daniel Kaluuya nell’inquietante trailer del nuovo horror di Jordan Peele

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 1 marzo 2022) Ecco ilitaliano di, ilangosciante film dalla mente del regista e sceneggiatore Premio Oscar, con, Keke Palmer e Steven Yeun, dal 21 luglio al cinema Dopo aver sconvolto e ridefinito l’moderno con Scappa – Get Out, per il quale ha ricevuto l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale, e dopo aver incassato circa 250 milioni di dollari con un film, Noi, che di milioni ne è costati “solamente” 20, il registasi prepara a tornare sul grande schermo con unincubo:. Il film, la cui sinossi ufficiale recita solamente “Cos’è un cattivo miracolo?”, arriverà nei cinema italiani a partire dal 21 luglio 2022, ...