«Noi giocatori NBA preferiamo buttare 60.000 dollari in uno strip club piuttosto che sfamare 2.500 persone» (Di martedì 1 marzo 2022) JR Smith, uno dei giocatori più controversi del basket americano dell'ultimo decennio (uno famoso anche per risse e feste notturne con Rihanna) ha parlato all'università della mentalità del giocatore NBA. Facendone un quadro parecchio deprimente. "Siamo allenati e abbiamo una mentalità egocentrica così radicata che ci preoccupiamo solo di noi stessi. Esisto solo io. Non aiuterò nessun altro", ha detto l'ex giocatore di Lakers, Knicks, Cavs e Nuggets. "Quale banca ci direbbe di no? Abbiamo quello che serve per costruire tutto per la nostra comunità. Per costruire palestre, centri sociali, avviare campionati… Allora cosa ci ferma? Abbiamo i soldi, ma non abbiamo la mentalità". Smith assicura che il problema è l'educazione dei giocatori NBA: "preferiamo andare a buttare 60.000 dollari in uno ...

