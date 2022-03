Noemi non ha diffidato Barù per le sue parole al GF Vip: la cantante smentisce sui social e spiega perché (Di martedì 1 marzo 2022) Soltanto ieri i fan del Grande Fratello Vip ricevevano direttamente da Barù la notizia che l’uomo era stato diffidato da Noemi dopo le sue affermazioni sul brano che la cantante ha proposto al Festival Di Sanremo. In queste ore però la donna, criticata per il gesto, ha smentito ufficialmente la news sui social, spiegando anche il motivo per cui non sarebbe ricorsa alle vie legali in quest’occasione. Noemi smentisce la notizia della diffida: le parole della cantante sui social In queste ore il pubblico del Grande Fratello Vip ha sentito Barù mentre diceva a Jessica: Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Soltanto ieri i fan del Grande Fratello Vip ricevevano direttamente dala notizia che l’uomo era statodadopo le sue affermazioni sul brano che laha proposto al Festival Di Sanremo. In queste ore però la donna, criticata per il gesto, ha smentito ufficialmente la news suindo anche il motivo per cui non sarebbe ricorsa alle vie legali in quest’occasione.la notizia della diffida: ledellasuiIn queste ore il pubblico del Grande Fratello Vip ha sentitomentre diceva a Jessica: Sono statoda una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio ...

