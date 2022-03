Noemi Florio | “Il nemico si combatte con la forza della cultura Oggi lotto nel nome di Giuseppe”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 1 marzo 2022) Lo spettacolo dello stretto di Messina è di una bellezza mozzafiato, tanto da gareggiare -forse vincendo- con le meraviglie del Bosforo. Messina, città addossata ai monti e affacciata su di un mare cobalto, dal destino strano e immeritato anche per essere fuggevole punto di transito, paragonabile all’introduzione di un libro che quasi nessuno legge passando oltre. Chi scrive ci è nato, in quel luogo, e sa benissimo di quali e quanti mali abbia da sempre sofferto. La mala politica, gli abusi di ogni tipo, le speculazioni, l’incuria. E questo ne ha, nel tempo, corrotto i comportamenti sociali, storpiato le spine dorsali innaturalmente inclini a piegarsi pur di non spezzarsi, ha viziato le scelte e reso i suoi abitanti ignavi e troppe volte impotenti e fatalisti. Certamente di schiene dritte ce ne sono, ma sono la minoranza rispetto a un modus vivendi abituato a sopportare ...