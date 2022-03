No - Nope | il nuovo poster del film diretto da Jordan Peele

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è tornato alla regia con No -, progetto misterioso di cui è stato condiviso un. Prima di vedere No -nelle sale, ildabisognerà attendere fino all'estate, tuttavia unanticipa l'atmosfera e forse qualche dettaglio del progetto. Nell'immagine si vede infatti un alieno fluttuare nell'aria e intorno all'animale fluttuano vari oggetti e anche quelli che sembrano essere degli alieni. No -daarriverà nei cinema americani il 22 luglio 2022. Ilre della fotografia delè Hoyte Van ...

Advertising

Think_movies : “Nope”: il Nuovo Poster e il Trailer Ufficiale Italiano del nuovo film di Jordan Peele dal 21 luglio al cinema… - screening_space : RT @NAQB_official: Il poster italiano di #NOPE il nuovo film di #JordanPeele - NAQB_official : Il poster italiano di #NOPE il nuovo film di #JordanPeele - NoPostForOldMen : @TheLastDuivel Hai visto il trailer del nuovo film di jordan peele 'nope'? Questo e the northman sono quelli che attendo di più quest'anno - glooit : Nope: il trailer italiano del nuovo film di Jordan Peele leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Nope nuovo

Prima di vedere No -nelle sale, ilfilm diretto da Jordan Peele bisognerà attendere fino all'estate, tuttavia un poster anticipa l'atmosfera e forse qualche dettaglio del progetto. Nell'immagine si vede ...Ecco il trailer italiano di, ilfilm di Jordan Peele dopo gli apprezzati Scappa " Get Out e ...Jordan Peele è tornato alla regia con No - Nope, progetto misterioso di cui è stato condiviso un nuovo poster. Prima di vedere No - Nope nelle sale, il nuovo film diretto da Jordan Peele bisognerà att ...Un poster del prossimo film diretto da Jordan Peele, intitolato Nope, mostra gli zoccoli e la coda di un cavallo.