No, in Ucraina non ci sono «laboratori biomilitari» gestiti dagli Stati Uniti (Di martedì 1 marzo 2022) Il 26 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Sapete quanti laboratori biomilitari pagati dal Dipartimento della Difesa USA sono presenti oggi in Ucraina? Ben 13 +2 in apertura!». Il post prosegue spiegando che l’accesso a questi «laboratori segreti» è garantito solo «al personale statunitense che studia e produce agenti infettivi, vaiolo, antrace, botulino ecc ( in altre parole le armi biologiche basate sulla raccolta di biomateriali di diversi gruppi etnici)». Il post è accompagnato dall’immagine di una mappa dell’Ucraina, su cui sono segnati 13 punti rossi (i presunti laboratori biomilitari americani già presenti sul territorio) e due punti viola (che rappresentano invece i presunti ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 marzo 2022) Il 26 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «Sapete quantipagati dal Dipartimento della Difesa USApresenti oggi in? Ben 13 +2 in apertura!». Il post prosegue spiegando che l’accesso a questi «segreti» è garantito solo «al personale statunitense che studia e produce agenti infettivi, vaiolo, antrace, botulino ecc ( in altre parole le armi biologiche basate sulla raccolta di biomateriali di diversi gruppi etnici)». Il post è accompagnato dall’immagine di una mappa dell’, su cuisegnati 13 punti rossi (i presuntiamericani già presenti sul territorio) e due punti viola (che rappresentano invece i presunti ...

