Niente Inter e Milan | Ritorno di fiamma, può affiancare Vlahovic alla Juve (Di martedì 1 marzo 2022) Possibile Ritorno di fiamma in attacco per la Juventus: il big accostato anche a Inter e Milan può affiancare Vlahovic Cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite disputate,… L'articolo Niente Inter e Milan Ritorno di fiamma, può affiancare Vlahovic alla Juve è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 1 marzo 2022) Possibilediin attacco per lantus: il big accostato anche apuòCinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite disputate,… L'articolodi, puòè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

pisto_gol : Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due : 19’1^T Rabiot su Zurkowski 29’2^T DeLigt su Lamantia… - Paola96228068 : RT @Emmegate260: È successo per Inter-Liverpool, poco fa. Il ragazzo truffato che non si esprime bene perché non italiano, racconta il tutt… - XmrXvii : RT @Emmegate260: È successo per Inter-Liverpool, poco fa. Il ragazzo truffato che non si esprime bene perché non italiano, racconta il tutt… - Andreamoffa : RT @Emmegate260: È successo per Inter-Liverpool, poco fa. Il ragazzo truffato che non si esprime bene perché non italiano, racconta il tutt… - BrunoG79_ : RT @Emmegate260: È successo per Inter-Liverpool, poco fa. Il ragazzo truffato che non si esprime bene perché non italiano, racconta il tutt… -