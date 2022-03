Nicolò Zaniolo, insulti e minacce nei bagni della scuola della sorella a La Spezia: “Piccolo uomo”. Lei denuncia tutto sui social (Di martedì 1 marzo 2022) “Piccolo uomo”, “Ti picchiamo quando vogliamo”, “Stai attento”. Questo il tenore delle scritte vandaliche apparse nei bagni della scuola di La Spezia frequentata da Benedetta Zaniolo, sorella del giocatore Nicolò. A denunciare il vergognoso episodio è stata la stessa liceale via Instagram story oggi 1 marzo: “Mi sa che i piccoli uomini siete voi! Curatevi dall’odio e dall’invidia, fate solo pena”, ha commentato lei. Nicolò Zaniolo, che pur essendo nato a Massa è cresciuto a La Spezia, è finito nel mirino poiché ‘reo’ di aver fatto il proprio lavoro. Il calciatore 22enne, infatti, ha subito il decisivo fallo da rigore durante la sfida tra liguri e Roma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “”, “Ti picchiamo quando vogliamo”, “Stai attento”. Questo il tenore delle scritte vandaliche apparse neidi Lafrequentata da Benedettadel giocatore. Are il vergognoso episodio è stata la stessa liceale via Instagram story oggi 1 marzo: “Mi sa che i piccoli uomini siete voi! Curatevi dall’odio e dall’invidia, fate solo pena”, ha commentato lei., che pur essendo nato a Massa è cresciuto a La, è finito nel mirino poiché ‘reo’ di aver fatto il proprio lavoro. Il calciatore 22enne, infatti, ha subito il decisivo fallo da rigore durante la sfida tra liguri e Roma ...

