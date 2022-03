Nicolò Zaniolo, ancora minacce alla famiglia (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il calcio ricevuto dal calciatore Nicolò Zaniolo nella partita contro La Spezia, ora è la sorella a ricevere violenze. Benedetta Zaniolo, che frequenta il Liceo Mazzini di La Spezia, è stata minacciata proprio a scuola. Zaniolo ti picchiamo quando vogliamo, Spezia non dimentica queste alcune delle scritte trovate nei bagni dell’istituto, indirizzate al calciatore e alla sorella. Ennesimo atto intimidatorio nei confronti della famiglia Zaniolo Non era la prima volta che la famiglia di Nicolò, residente a Genova, riceveva degli atti intimidatori. La mamma del giocatore, è vittima da giorni di insulti e minacce sui profili social. Ora anche la sorella riceve intimidazioni a scuola. Le violenze sono nate in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il calcio ricevuto dal calciatorenella partita contro La Spezia, ora è la sorella a ricevere violenze. Benedetta, che frequenta il Liceo Mazzini di La Spezia, è stata minacciata proprio a scuola.ti picchiamo quando vogliamo, Spezia non dimentica queste alcune delle scritte trovate nei bagni dell’istituto, indirizzate al calciatore esorella. Ennesimo atto intimidatorio nei confronti dellaNon era la prima volta che ladi, residente a Genova, riceveva degli atti intimidatori. La mamma del giocatore, è vittima da giorni di insulti esui profili social. Ora anche la sorella riceve intimidazioni a scuola. Le violenze sono nate in ...

