New York, cade l’obbligo vaccinale: dal 7 marzo verso la normalità (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 7 marzo abolito l’obbligo vaccinale a New York. Così ha dichiarato il nuovo sindaco Eric Adams, affermando di voler cambiare le regole per eventi e ristorante. New York, revoca dell’obbligo vaccinale La città di New York eliminerà l’obbligo di vaccinazione per ristoranti, bar e teatri entro il 7 marzo. Così ha annunciato il sindaco Eric Adams, dichiarando che a breve eliminerà la legge stabilita dal sindaco precedente de Blasio. Con il mandato Key2NYC, la metropoli statunitense è stata la prima città americana a fissare l’obbligo vaccinale per eventi e locali al chiuso. Il sindaco de Blasio aveva deciso che per entrare in ristoranti, palestre e centri d’intrattenimento, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 7abolitoa New. Così ha dichiarato il nuovo sindaco Eric Adams, affermando di voler cambiare le regole per eventi e ristorante. New, revoca delLa città di Newelimineràdi vaccinazione per ristoranti, bar e teatri entro il 7. Così ha annunciato il sindaco Eric Adams, dichiarando che a breve eliminerà la legge stabilita dal sindaco precedente de Blasio. Con il mandato Key2NYC, la metropoli statunitense è stata la prima città americana a fissareper eventi e locali al chiuso. Il sindaco de Blasio aveva deciso che per entrare in ristoranti, palestre e centri d’intrattenimento, ...

