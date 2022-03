Netflix fa sapere che non trasmetterà i canali della tv di stato in Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi è il giorno X per Netflix Russia: come previsto dalla legge del paese, la piattaforma dovrebbe cominciare a trasmettere circa venti canali della televisione di stato russa e moderare i contenuti che vengono classificati che «promuovono estremismo». Dopo che nella giornata di ieri le testate internazionali hanno fatto presente la data, nella tarda serata Netflix ha fatto sapere – invece – che non ha intenzione di sottostare al regolamento che tocca tutte le piattaforme e le applicazioni che registrano oltre 100 mila utenti unici al giorno. LEGGI ANCHE >>> Dal 1° marzo Netflix in Russia dovrà trasmettere canali filogovernativi Netflix Russia non vuole trasmettere i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi è il giorno X per: come previsto dalla legge del paese, la piattaforma dovrebbe cominciare a trasmettere circa ventitelevisione dirussa e moderare i contenuti che vengono classificati che «promuovono estremismo». Dopo che nella giornata di ieri le testate internazionali hanno fatto presente la data, nella tarda serataha fatto– invece – che non ha intenzione di sottostare al regolamento che tocca tutte le piattaforme e le applicazioni che registrano oltre 100 mila utenti unici al giorno. LEGGI ANCHE >>> Dal 1° marzoindovrà trasmetterefilogovernativinon vuole trasmettere i ...

