Netflix, Disney e Warner Bros contro la guerra di Putin: niente più film e serie tv in Russia (Di martedì 1 marzo 2022) niente The Batman e Morbius in Russia. Le immagini della guerra in Ucraina stanno sconvolgendo tutto il mondo. E da ogni angolo della terra arriva la solidarietà al popolo ucraino, in seguito all'invasione russa. Anche le case cinematografiche decidono di fare la loro parte. Disney, Netflix, Warner Bros, Sony e altre ancora hanno deciso di interrompere l'uscita di nuovi film in Russia e di fermare le proprie piattaforme di streaming. La prima casa cinematografica ad aver "dichiarato guerra" alla Russia è stata la Disney, che ha sospeso tutte le uscite cinematografiche nel Paese, incluso il film della Pixar in uscita 'Turning Red' . Con un tweet la Walt ...

