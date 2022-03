Negoziati Ucraina-Russia, nei negoziati Putin chiede la Crimea e neutralità di Kiev (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il primo round di negoziati tra Ucraina e Russia a guerra in corso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che finora “non c’è alcun risultato” tra quelli che Kiev vorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. “I colloqui hanno avuto luogo mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato”, ha detto Zelensky, spiegando che “la Russia sta cercando di fare pressione“, ma “noi non accettiamo tali tattiche”. “Ci possono essere negoziati leali se una parte non colpisce l’altra con l’artiglieria durante la trattativa. Finora non abbiamo raggiunto il risultato che vorremmo ottenere. La Russia ha chiarito la sua posizione, noi abbiamo illustrato le nostre posizioni per porre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo il primo round ditraa guerra in corso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che finora “non c’è alcun risultato” tra quelli chevorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. “I colloqui hanno avuto luogo mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato”, ha detto Zelensky, spiegando che “lasta cercando di fare pressione“, ma “noi non accettiamo tali tattiche”. “Ci possono essereleali se una parte non colpisce l’altra con l’artiglieria durante la trattativa. Finora non abbiamo raggiunto il risultato che vorremmo ottenere. Laha chiarito la sua posizione, noi abbiamo illustrato le nostre posizioni per porre ...

