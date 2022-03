NBA | Miami batte Chicago | Morant show contro gli Spurs | 52 punti

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella notte Nba, nello sal vertice della Eastern Conference, arriva la quarta vittoria consecutiva e il sigillo su una marcia da leader deiHeat che si impongono 112-99 suiBulls. Decidono i 20a testa di Vincent e Herro (in uscita dalla panchina), cui si aggiungono i 15 realizzati da Butler e Adebayo. Ainvece non bastano i 22 di LaVine e i 18 a testa di DeRozan e Dosunmu. Ma la serata ha un altro uomo copertina, da cercare a nord della Florida: si tratta di Jache riscrive subito il suo massimo in carriera dopo i 46i Bulls: stavolta la stella dei Grizzlies ne piazza 52 ai danni degli(118-105).è alla 12esima partita sopra ...

Advertising

MiamiHEAT : For Miami ?? Tune in: - sportface2016 : #Nba, #Miami batte #Chicago. #Morant show contro gli #Spurs - RassegnaZampa : #Basket #Nba Incredibile Morant: 52 punti. Miami regina dell'Est, Milwaukee si rialza - AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: Ja #Morant da impazzire con 52 punti, i @MiamiHEAT battono i @chicagobulls #NBA75… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Ja Morant da impazzire con 52 punti, Miami batte Chicago -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Miami

Sky Sport

RISULTATI2021 - 2022 (1 MARZO) Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 122 - 127 Orlando Magic - Indiana Pacers 119 - 103Heat - Chicago Bulls 112 - 99 Brooklyn Nets - Toronto Raptors ...Ja Morant firma il suo nuovo massimo in carriera e record di franchigia segnando 52 punti nella vittoria su San Antonio.vince il big match contro Chicago e allunga in vetta alla Eastern Conference, mentre Brooklyn crolla in casa contro Toronto guidata dal rookie Scottie Barnes. Successi interni per Milwaukee e ...Nba, i risultati della notte: Miami batte Chicago, Morant show contro gli Spurs: 52 punti e nuovo massimo in carriera, due giorni dopo i 46 ai Bulls ...Due vittorie travolgenti nella notte Nba: la prima vede protagonisti i Miami Heat, che dominano lo scontro diretto in vetta ad Est e superano 112-99 i Chicago Bulls. La seconda, invece, vede Toronto p ...