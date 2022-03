Nba, le partite della notte: Morant da impazzire, Miami manda ko i Bulls (Di martedì 1 marzo 2022) Sette le partite della notte Nba dove tutti gli occhi erano rivolti alla sfida tra la prima e la seconda della classe della Eastern Conference. Alla FTX Arena di Miami gli Heat portano a casa una vittoria importantissima che li consente di allungare a due le partite di vantaggio sui diretti avversari che imbeccano in una serata imprecisa al tiro con DeRozan che si ferma a “soli” 18 punti. Il protagonista indiscusso della notte è Ja Morant che con i suoi 52 punti e giocate da All-Star Game trascina Memphis ad una vittoria stellare contro San Antonio. Tornano alla vittoria Milwaukee, con la doppia-doppia di Giannis, Sacramento, Toronto e Minnesota. Seconda vittoria in fila per gli Orlando Magic. Nba, Memphis ... Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) Sette leNba dove tutti gli occhi erano rivolti alla sfida tra la prima e la secondaclasseEastern Conference. Alla FTX Arena digli Heat portano a casa una vittoria importantissima che li consente di allungare a due ledi vantaggio sui diretti avversari che imbeccano in una serata imprecisa al tiro con DeRozan che si ferma a “soli” 18 punti. Il protagonista indiscussoè Jache con i suoi 52 punti e giocate da All-Star Game trascina Memphis ad una vittoria stellare contro San Antonio. Tornano alla vittoria Milwaukee, con la doppia-doppia di Giannis, Sacramento, Toronto e Minnesota. Seconda vittoria in fila per gli Orlando Magic. Nba, Memphis ...

