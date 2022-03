Nazionale, chiamato un ex Serie A come CT: ve lo ricordate? (Di martedì 1 marzo 2022) La carriera da allenatore è sempre molto difficile e iniziarla per la Nazionale lo è ancora di più, ma un ex Serie A ha deciso di iniziarla. Diventare un commissario tecnico è un lavoro davvero molto difficile e complicato e per questo motivo sono in pochi a poterlo fare con grandi risultati e i cambi in corsa sono abbastanza frequenti e una grande del calcio africano ha scelto per un cambiamento drastico. Spesso e volentieri in quel Continente si sceglie di affidarsi a tecnici europei e navigati, ma questa volta la Federazione ha cambiato idea, decidendo di dare vita a un nuovo tipo di corso con qualcuno che conosce bene l’Europa, e la Serie A, ma è africano al 100%. Rigobert Song (Ansa)Per poter difendere i colori della propria Nazionale è il sogno di qualsiasi calciatore che vede nel club, nella maggior parte dei ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La carriera da allenatore è sempre molto difficile e iniziarla per lalo è ancora di più, ma un exA ha deciso di iniziarla. Diventare un commissario tecnico è un lavoro davvero molto difficile e complicato e per questo motivo sono in pochi a poterlo fare con grandi risultati e i cambi in corsa sono abbastanza frequenti e una grande del calcio africano ha scelto per un cambiamento drastico. Spesso e volentieri in quel Continente si sceglie di affidarsi a tecnici europei e navigati, ma questa volta la Federazione ha cambiato idea, decidendo di dare vita a un nuovo tipo di corso con qualcuno che conosce bene l’Europa, e laA, ma è africano al 100%. Rigobert Song (Ansa)Per poter difendere i colori della propriaè il sogno di qualsiasi calciatore che vede nel club, nella maggior parte dei ...

Advertising

Edorsi53 : RT @pizzigo: Rigobert Song è il nuovo CT del Camerun. Leggenda e recordman di presenze dei Leoni Indomabili è chiamato al complicato compit… - pizzigo : Rigobert Song è il nuovo CT del Camerun. Leggenda e recordman di presenze dei Leoni Indomabili è chiamato al compli… - nightmare_jrock : In seguito al rilascio,iniziarono un 19-show tour nazionale chiamato 'Beautiful SCUMS'. - PERVECTNOW : @claudios200 immagina dire che un campione nazionale e internazionale di street dance e break dance è tecnicamente… - lindipende : ?? #NaftaliBennett, in un discorso all’Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale di #TelAviv, ha annunciato i… -