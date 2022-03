Navigando sulla Senna con Candace Bushnell, l'autrice di Sex and the city (Di martedì 1 marzo 2022) Una crociera fluviale nella Francia più bella che parte da Parigi (dove abbiamo lasciato Carrie) e raggiunge la Normandia, con gite in e-bike e lezioni di cucina, tra castelli e antichi paesi. In viaggio con l'autrice americana e 120 ospiti Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Una crociera fluviale nella Francia più bella che parte da Parigi (dove abbiamo lasciato Carrie) e raggiunge la Normandia, con gite in e-bike e lezioni di cucina, tra castelli e antichi paesi. In viaggio con l'americana e 120 ospiti

Ann15719036 : @byoblu Bravo, Max del Papa ?? e grazie di questa chiara analisi della barca sulla quale Italia sta navigando - Chechunreal : Io ancora non ho realizzato che si sta navigando in una crociera con vento in poppa e mare calmo…dopo tutte le temp… -

