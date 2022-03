Nato, sfida tra Letta e Guerini. La poltrona cambia le alleanze (Di martedì 1 marzo 2022) sfida interna nel Partito Democratico per la poltrona di Jens Stoltenberg. Il mandato del segretario generale della Nato scade infatti quest'anno e l'ipotesi che il successore sia un italiano è sempre più probabile. Fonti politiche parlano di un informale via... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 marzo 2022)interna nel Partito Democratico per ladi Jens Stoltenberg. Il mandato del segretario generale dellascade infatti quest'anno e l'ipotesi che il successore sia un italiano è sempre più probabile. Fonti politiche parlano di un informale via... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: al lavoro con gli alleati europei e della Nato per una risposta immediata. Per Di Maio l'operazio… - ilriformista : Il conflitto tra #Ucraina e #Russia è osservato con grande attenzione dalla #Cina, che rifiuta di parlare di “invas… - zatopek64 : @sole24ore Mi sto facendo l'idea che Zelensky, che è palesemente una specie di #DiMaio ucraino, ovvero un mediocre… - Roberto__Sacco : Nato, Letta o Guerini segretario generale. Sfida Pd che cambia le alleanze - - sportli26181512 : #MLS, #Carrizo nella storia: firma con il #NewYork City a soli 14 anni!: Primo contratto da professionista per il c… -