«Nascondere la guerra costa vite»: l'accusa dell'ex capo delle news del motore di ricerca russo Yandex (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'ex capo delle news di Yandex, il secondo motore di ricerca russo che fa capo alla più grande società tecnologica della Russia, prende posizione e accusa i suoi ex colleghi di collaborare alla censura di Mosca a favore della guerra. Lev Gerschenzon ha scritto un post su Facebook in cui chiede alle persone con cui lavorava un tempo di smarcarsi dalla strategia del Cremlino di tenere all'oscuro i cittadini su quel che sta succedendo nel conflitto in corso in Ucraina. Gerschenzon pone l'accento su quanto grave sia Nascondere informazioni sulla guerra alla popolazione russa, ignara di quello che sta accadendo veramente, e su quanto questo modo di agire di Mosca conferisca ulteriore forza all'intera ...

