Nasce Blue Earth Therapeutics, per i radiofarmaci del futuro (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Bracco Imaging annuncia la nascita di Blue Earth Therapeutics, società che lavorerà a radiofarmaci di precisione inizialmente focalizzati sul cancro della prostata, ma con l'obiettivo di estendere il raggio d'azione anche ad altri tumori. Blue Earth Therapeutics si avvarrà dell'esperienza di successo nello sviluppo di radiofarmaci di Blue Earth Diagnostics, realtà in forte crescita acquisita da Bracco Imaging nel 2019 - ricorda l'azienda - per ampliare il proprio portafoglio prodotti di medicina nucleare e applicare la sua competenza al mondo dei radiofarmaci terapeutici di prossima generazione. "Siamo sempre più impegnati nella medicina di precisione - afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Bracco Imaging annuncia la nascita di, società che lavorerà adi precisione inizialmente focalizzati sul cancro della prostata, ma con l'obiettivo di estendere il raggio d'azione anche ad altri tumori.si avvarrà dell'esperienza di successo nello sviluppo didiDiagnostics, realtà in forte crescita acquisita da Bracco Imaging nel 2019 - ricorda l'azienda - per ampliare il proprio portafoglio prodotti di medicina nucleare e applicare la sua competenza al mondo deiterapeutici di prossima generazione. "Siamo sempre più impegnati nella medicina di precisione - afferma ...

Nasce Blue Earth Therapeutics, per i radiofarmaci del futuro

(Adnkronos) – Bracco Imaging annuncia la nascita di Blue Earth Therapeutics, società che lavorerà a radiofarmaci di precisione inizialmente focalizzati sul cancro della prostata, ma con l'obiettivo di

