Napoli su Bremer, il Torino fissa il prezzo per la cessione (Di martedì 1 marzo 2022) Bremer è sempre più lontano dal Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il club granata avrebbe parlato chiaro al difensore: "dai 25 milioni in su, vai". Sarebbe stata questa la condizione imposta dal patron Cairo e i suoi collaboratori per far partire il calciatore brasiliano. FOTO: Imago – Bremer Torino Napoli Calciomercato La lista delle pretendenti è molto lunga (c'è anche il Napoli), motivo per cui in casa granata sperano si scateni una vera e proprio asta. Non è un mistero che il sogno del giocatore sia quello di giocare in un top club e disputare la Champions League. Cairo si potrà consolare con una plusvalenza importante, visto che è stato prelevato nell'estate del 2018 dall'Atletico Mineiro per soli 6 milioni di euro.

