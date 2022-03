Napoli, speranza Anguissa: Spalletti può averlo col Milan. Le ultime (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli potrebbe recuperare Anguissa in vista della partita contro il Milan Il Napoli e Luciano Spalletti nutrono una speranza per recuperare uno dei pezzi pregiati della rosa fermo ai box per infortunio. Si tratta di Frank Anguissa, in infermeria dal guaio muscolare patito nella partita d’andata contro il Barcellona. Il recupero del centrocampista procede spedito e, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe addirittura essere convocato per il match di domenica sera contro il Milan. Il camerunese attende la Tac di domani per capire a che punto è la guarigione. Difficile, comunque, vedere Anguissa in campo da titolare ma per la panchina potrebbe esserci. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Ilpotrebbe recuperarein vista della partita contro ilIle Lucianonutrono unaper recuperare uno dei pezzi pregiati della rosa fermo ai box per infortunio. Si tratta di Frank, in infermeria dal guaio muscolare patito nella partita d’andata contro il Barcellona. Il recupero del centrocampista procede spedito e, secondo quanto riportato da Il Mattino, potrebbe addirittura essere convocato per il match di domenica sera contro il. Il camerunese attende la Tac di domani per capire a che punto è la guarigione. Difficile, comunque, vederein campo da titolare ma per la panchina potrebbe esserci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

