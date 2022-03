Napoli, sondaggio per l’attaccante della Nazionale: occhio al futuro di Osimhen! (Di martedì 1 marzo 2022) Il Napoli potrebbe essere una delle protagoniste del mercato estivo poichè si prospetta una mezza rivoluzione per quanto riguarda il parco giocatori. La squadra partenopea, però, è protagonista sicuramente in campionato con la vittoria all’Olimpico contro la Lazio che la porta dritta in testa alla classifica a pari punti con il Milan, aspettando proprio il match scudetto di domenica contro i rossoneri. Gianluca Scamacca SassuoloIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli ha fatto un sondaggio importante per Scamacca, legato al futuro di Victor Osimhen. La proposta faraonica potrebbe arrivare dal Manchester United. Infatti le voci dei giorni scorsi confermano ciò che era accaduto qualche mese fa, con il corteggiamento dei Red Devils rifiutato dalla dirigenza azzurra. Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Ilpotrebbe essere una delle protagoniste del mercato estivo poichè si prospetta una mezza rivoluzione per quanto riguarda il parco giocatori. La squadra partenopea, però, è protagonista sicuramente in campionato con la vittoria all’Olimpico contro la Lazio che la porta dritta in testa alla classifica a pari punti con il Milan, aspettando proprio il match scudetto di domenica contro i rossoneri. Gianluca Scamacca SassuoloIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ilha fatto unimportante per Scamacca, legato aldi Victor Osimhen. La proposta faraonica potrebbe arrivare dal Manchester United. Infatti le voci dei giorni scorsi confermano ciò che era accaduto qualche mese fa, con il corteggiamento dei Red Devils rifiutato dalla dirigenza azzurra.

