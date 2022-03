Napoli fuori dall’emergenza infortuni? Tuttosport annuncia: col Milan rientrano Lozano ed Anguissa (Di martedì 1 marzo 2022) Da domani Anguissa, Lozano e Tuanzebe torneranno a lavorare col gruppo. Sono gli ultimi affezionati dell’infermeria del Napoli, che si va via via svuotando. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport. Due giorni di riposo per riflettere e ritrovare le energie in vista di un rush finale che si annuncia arroventato. Il Napoli ricomincerà ad allenarsi soltanto domani mattina per dare sostanza al primo posto appena raggiunto e provare a difenderlo nelle prossime 11 partite. Però, ora che il Napoli si trova a ballare, vuole continuare a farlo, forte di una circostanza che lascia ben sperare: dalla sfida con il Milan Spalletti riavrà tutti a disposizione. Anche Anguissa, Lozano e Tuanzebe che hanno affollato l’infermeria ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Da domanie Tuanzebe torneranno a lavorare col gruppo. Sono gli ultimi affezionati dell’infermeria del, che si va via via svuotando. Lo scrive l’edizione odierna di. Due giorni di riposo per riflettere e ritrovare le energie in vista di un rush finale che siarroventato. Ilricomincerà ad allenarsi soltanto domani mattina per dare sostanza al primo posto appena raggiunto e provare a difenderlo nelle prossime 11 partite. Però, ora che ilsi trova a ballare, vuole continuare a farlo, forte di una circostanza che lascia ben sperare: dalla sfida con ilSpalletti riavrà tutti a disposizione. Anchee Tuanzebe che hanno affollato l’infermeria ...

