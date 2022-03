Napoli, Chiariello: “Dove sono tutti quelli che criticavano Lorenzo Insigne?” (Di martedì 1 marzo 2022) Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista sportivo Umberto Chiariello. Da sempre vicino alle vicende riguardanti la SSC Napoli, il giornalista ha voluto parlare dell’ultima partita della squadra azzurra e citare, in particolare, un calciatore. “Tra tutti voglio citare Lorenzo Insigne. Dove siete finiti tutti voi che “non fatelo giocare. Siediti in panchina. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Ai microfoni di Canale 21 è intervenuto il giornalista sportivo Umberto. Da sempre vicino alle vicende riguardanti la SSC, il giornalista ha voluto parlare dell’ultima partita della squadra azzurra e citare, in particolare, un calciatore. “Travoglio citaresiete finitivoi che “non fatelo giocare. Siediti in panchina. L'articolo

Advertising

AndreaDAlterio1 : @ADeLaurentiis @Chiariello_CS Che Napoli! Che vittoria! Avanti così! - DavideRanieri6 : @topinomio Non è vero Chiariello ci tiene al Napoli. - MundoNapoli : Umberto Chiariello: “Se il Napoli non avesse vinto avrei dato molto meno ad Ospina” - Chiariello_CS : RT @allgoalsnapoli: Notizie, interviste e approfondimenti nell’appuntamento radiofonico di Punto Nuovo Sport Show all'indomani di Lazio-Nap… - Ciblan3 : @annatrieste @Chiariello_CS Chiarello chi? Lo stesso che lunedì scorso dopo Cagliari Napoli inveiva com forza perch… -