Napoli balza in testa al campionato: la città sogna (Di martedì 1 marzo 2022) Napoli balza in testa al campionato. La squadra di Spalletti vince, sul filo di lana, la partita contro la Lazio dell'ex Sarri. I partenopei agganciano così in vetta il Milan e la città comincia a sognare. L'Inter, potenzialmente, è ancora al vertice della Serie A, dovendo recuperare una gara contro il Bologna. Ma venerdì a Marassi non battendo il Genoa, penultimo in classifica, la squadra di Simone Inzaghi, ha di fatto fare rientrare nella lotta per il vertice anche l'Atalanta e la Juventus. I bianconeri sono distanti dalla vetta di sette punti e potrebbe esserlo anche l'Atalanta che ora si trova a dieci, ma deve recuperare una gara. Al termine del campionato mancano undici partite, in palio ci sono 33 punti, tutto può accadere.

