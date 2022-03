Mr Molotov: la resistenza spontanea che sogna di difendere Kyiv dall’invasione (Di martedì 1 marzo 2022) Kyiv, dal nostro inviato. A un posto di blocco Alex chiede il mio passaporto italiano per farlo vedere a uno dei civili con fucile a tracolla che controllano le auto, lo estraggo dalla tasca interna della giacca, il gesto innervosisce l’uomo: in questi giorni c’è la paranoia dei gruppi di infiltrati russi, uomini delle Spetsnaz che sono nella capitale ucraina da mesi in appartamenti affittati per fare sabotaggi e omicidi sotto copertura. Tanto una paranoia non è, perché quasi ogni giorno ci sono arresti o scontri a fuoco, in due vie principali ci sono ancora le macchine crivellate di colpi usate da russi che si sono fatti scoprire. Ai confini si ammassavano i soldati, loro entravano in città con identità false. L’uomo innervosito al posto di blocco chiede di aprire il bagagliaio dell’auto: dentro ci sono grandi sacchi di plastica con decine di bottiglie vuote e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022), dal nostro inviato. A un posto di blocco Alex chiede il mio passaporto italiano per farlo vedere a uno dei civili con fucile a tracolla che controllano le auto, lo estraggo dalla tasca interna della giacca, il gesto innervosisce l’uomo: in questi giorni c’è la paranoia dei gruppi di infiltrati russi, uomini delle Spetsnaz che sono nella capitale ucraina da mesi in appartamenti affittati per fare sabotaggi e omicidi sotto copertura. Tanto una paranoia non è, perché quasi ogni giorno ci sono arresti o scontri a fuoco, in due vie principali ci sono ancora le macchine crivellate di colpi usate da russi che si sono fatti scoprire. Ai confini si ammassavano i soldati, loro entravano in città con identità false. L’uomo innervosito al posto di blocco chiede di aprire il bagagliaio dell’auto: dentro ci sono grandi sacchi di plastica con decine di bottiglie vuote e ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in #Ucraina. Dopo l'invito delle autorità ucraine alla guerriglia contro gli aggressori, un birrificio a… - HaStatoTrump : RT @AleksL74: resistenza, perché ucciderla? 7. La distribuzione di armi alla popolazione impreparata, così come tutti i tipi di 'bottiglie… - orgoglio65 : @StaseraItalia @GuidoCrosetto Crosetto mi cadi ai piedi questa volta. Io della resistenza.ho visto parecchie bottig… - mr_myro : C'è chi critica #Ucraina che ha imbracciato fucili e molotov contro i russi Praticamente nella loro testa la resist… - zazoomblog : Guerra in Ucraina a Berdiansk resistenza contro i russi: ragazza lancia molotov contro carro armato - #Guerra… -