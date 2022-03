Motomondiale | In Qatar il Gresini Team torna nella classe regina

(Di martedì 1 marzo 2022) Pronti per il via del 2022 dalla pista di Losail Bastianini e Di Giannantonio ROMA - Archiviati i test di Sepang e Mandalika, è tempo fare sul serio con la prima gara stagionale di questo 2022 che ...

Ilè una pista che mi piace tantissimo e già lo scorso anno all'esordio con una MotoGP avevo fatto benino dai. Adesso abbiamo più esperienza quindi meno parole e più pista. Fisicamente mi sono ...Per entrambi appuntamento ai box del Lusail International Circuit venerdì alle 1:40 locali (le 11.40 in Italia) per le FP1 del GP del. La gara invece, primo vero atto del 2022, è in programma ...Il Qatar è una pista che mi piace tantissimo e già lo scorso anno all'esordio con una MotoGP avevo fatto benino dai. Adesso abbiamo più esperienza quindi meno parole e più pista. Fisicamente ...È il caso del team VR46, la squadra di Valentino Rossi che debutterà in MotoGP sulla pista di Losail, in Qatar. Una struttura completamente nuova, presentata ufficialmente qualche giorno fa, che ...