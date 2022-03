MotoGP, i favoriti del Mondiale 2022: corsa a tre fra Quartararo, Bagnaia e Marc Marquez? (Di martedì 1 marzo 2022) Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il primo MotoMondiale dell’era post-Valentino Rossi ed è grande quindi la curiosità per capire come saprà rinnovarsi la MotoGP a livello italiano ed internazionale a partire dal 2022 dopo l’addio di una leggenda che ha segnato gli ultimi 25 anni di questo sport. Nella classe regina sembra profilarsi sulla carta una sfida a tre per il prossimo titolo iridato, anche se non mancano diversi outsider di lusso pronti ad inserirsi nella lotta Mondiale nel caso in cui dovessero riuscire a salire di colpi nell’arco dell’intero campionato. Uno degli uomini da battere sarà sicuramente il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, reduce da un 2021 in cui ha finalmente trovato una buona costanza di rendimento (anche in contesti sfavorevoli) conservando nel frattempo un ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il primo Motodell’era post-Valentino Rossi ed è grande quindi la curiosità per capire come saprà rinnovarsi laa livello italiano ed internazionale a partire daldopo l’addio di una leggenda che ha segnato gli ultimi 25 anni di questo sport. Nella classe regina sembra profilarsi sulla carta una sfida a tre per il prossimo titolo iridato, anche se non mancano diversi outsider di lusso pronti ad inserirsi nella lottanel caso in cui dovessero riuscire a salire di colpi nell’arco dell’intero campionato. Uno degli uomini da battere sarà sicuramente il campione del mondo in carica Fabio, reduce da un 2021 in cui ha finalmente trovato una buona costanza di rendimento (anche in contesti sfavorevoli) conservando nel frattempo un ...

Advertising

motorboxcom : #F1 #Marquez spiega quanto è stato difficile affrontare la diplopia e indica i suoi favoriti per il 2022 - Sgroi_R : RT @PaginAcce: Test terminati e piloti carichi. Chi sono i più veloci? Ma sopratutto, chi sono i favoriti per il titolo di Campione? Leggi… - PaginAcce : Test terminati e piloti carichi. Chi sono i più veloci? Ma sopratutto, chi sono i favoriti per il titolo di Campion… - peterkama : MotoGP, Carmelo Ezpeleta: “Il pubblico seguirà anche senza Valentino Rossi, Bagnaia tra i favoriti per il titolo” - OA_Sport : #MOTOGP Carmelo Ezpeleta convinto che il pubblico seguirà anche senza Valentino Rossi: il CEO crede che Bagnaia sar… -