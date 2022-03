MotoGP, Aprilia al bivio nel Mondiale 2022: con Maverick Vinales l’obiettivo è svoltare (Di martedì 1 marzo 2022) Il 2022 rappresenta a tutti gli effetti un anno cruciale sia per l’Aprilia che per Maverick Viñales. La Casa di Noale è reduce da un 2021 in cui ha indiscutibilmente imboccato la giusta direzione, poiché la RS-GP è cresciuta di rendimento al punto da consentire ad Aleix Espargarò di salire sul podio a Silverstone. Al contrario, il pilota iberico viene da una stagione oltremodo sofferta, caratterizzata dalla burrascosa rottura anticipata del contratto che lo legava a Yamaha, oltre a essere appesantita dalla tragica scomparsa del cugino Dean Berta, deceduto a soli 15 anni a causa di un incidente in Supersport. Le strade di Aprilia e Viñales si sono incrociate quasi per caso. Il team non pensava di poter beneficiare di top rider prima del 2023, ma la rottura tra Maverick e la Casa di Iwata ha fatto ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Ilrappresenta a tutti gli effetti un anno cruciale sia per l’che perViñales. La Casa di Noale è reduce da un 2021 in cui ha indiscutibilmente imboccato la giusta direzione, poiché la RS-GP è cresciuta di rendimento al punto da consentire ad Aleix Espargarò di salire sul podio a Silverstone. Al contrario, il pilota iberico viene da una stagione oltremodo sofferta, caratterizzata dalla burrascosa rottura anticipata del contratto che lo legava a Yamaha, oltre a essere appesantita dalla tragica scomparsa del cugino Dean Berta, deceduto a soli 15 anni a causa di un incidente in Supersport. Le strade die Viñales si sono incrociate quasi per caso. Il team non pensava di poter beneficiare di top rider prima del 2023, ma la rottura trae la Casa di Iwata ha fatto ...

