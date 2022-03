Moto3, i favoriti del Mondiale 2022: l’Italia punta su Dennis Foggia, tanti spagnoli pericolosi (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 4 al 6 marzo il Circus del MotoMondiale tornerà in scena. Saranno le luci artificiali di Losail (Qatar) a illuminare la competizione nelle tre classi e in casa Italia le ambizioni non mancano. Nella Moto3 la pattuglia italiana è senza dubbio guidata da Dennis Foggia. Il centauro del Leopard Racing, in sella alla sua Honda, viene da un 2021 convincente: cinque vittorie e 10 podi. Certo, quel secondo posto nel campionato alle spalle dell’iberico Pedro Acosta brucia ancora, soprattutto perché la sensazione è quella di essersi svegliato un po’ tardi. Acosta, come è noto, ha effettuato il grande salto in Moto2 e Dennis è pronto a raccoglierne l’eredità con lo stesso piglio con cui ha chiuso il campionato passato. Nei test pre-stagionali qualcosa si è visto, nonostante un piede rotto gli desse ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 4 al 6 marzo il Circus del Mototornerà in scena. Saranno le luci artificiali di Losail (Qatar) a illuminare la competizione nelle tre classi e in casa Italia le ambizioni non mancano. Nellala pattuglia italiana è senza dubbio guidata da. Il centauro del Leopard Racing, in sella alla sua Honda, viene da un 2021 convincente: cinque vittorie e 10 podi. Certo, quel secondo posto nel campionato alle spalle dell’iberico Pedro Acosta brucia ancora, soprattutto perché la sensazione è quella di essersi svegliato un po’ tardi. Acosta, come è noto, ha effettuato il grande salto in Moto2 eè pronto a raccoglierne l’eredità con lo stesso piglio con cui ha chiuso il campionato passato. Nei test pre-stagionali qualcosa si è visto, nonostante un piede rotto gli desse ...

Advertising

Sgroi_R : RT @PaginAcce: Test terminati e piloti carichi. Chi sono i più veloci? Ma sopratutto, chi sono i favoriti per il titolo di Campione? Leggi… - PaginAcce : Test terminati e piloti carichi. Chi sono i più veloci? Ma sopratutto, chi sono i favoriti per il titolo di Campion… - gponedotcom : 'L'anno scorso ho combinato poco, devo migliorare. Antonelli: 'Sembra che Pedro guidi una Moto2 da sempre, per me n… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 favoriti Moto2, i favoriti del Mondiale 2022: Pedro Acosta può già sbancare? Tutto, ad ogni modo, ruoterà attorno ad una domanda: Pedro Acosta sarà già in grado di dettare legge anche in Moto2? Il pilota spagnolo classe 2004 è sbarcato in Moto3 nel 2021 come un meteorite, vincendo il titolo all'esordio assoluto ed è pronto per riprovarci anche nella classe di mezzo. Chi cercherà di opporsi al nuovo portacolori del team Red Bull KTM Ajo?...

Rosario Triolo: "Vedo una rivalità a distanza tra Foggia ed Acosta" - News ...tra i favoriti. Poi spero in qualche outsider italiano come Arbolino e Vietti, oltre ad Ogura, l'anno scorso il primo dei rookie "normali" e che secondo me ptranno giocarsi il mondiale ." " In Moto3 ...

Dennis Foggia pronto all’assalto della Moto3: «Sarò appagato solo quando vincerò in MotoGp» Corriere della Sera Moto3, i favoriti del Mondiale 2022: l’Italia punta su Dennis Foggia, tanti spagnoli pericolosi Nella Moto3 la pattuglia italiana è senza dubbio guidata da Dennis Foggia. Il centauro del Leopard Racing, in sella alla sua Honda, viene da un 2021 convincente: cinque vittorie e 10 podi. Certo, quel ...

Moto2: i favoriti del Mondiale 2022 Questo weekend a Losail si apre il sipario sulla Motogp e di conseguenza sulla Moto2. Un campionato che fa da molti anni da serbatoio al circus della sorella maggiore e che regala sempre interessanti ...

Tutto, ad ogni modo, ruoterà attorno ad una domanda: Pedro Acosta sarà già in grado di dettare legge anche in Moto2? Il pilota spagnolo classe 2004 è sbarcato innel 2021 come un meteorite, vincendo il titolo all'esordio assoluto ed è pronto per riprovarci anche nella classe di mezzo. Chi cercherà di opporsi al nuovo portacolori del team Red Bull KTM Ajo?......tra i. Poi spero in qualche outsider italiano come Arbolino e Vietti, oltre ad Ogura, l'anno scorso il primo dei rookie "normali" e che secondo me ptranno giocarsi il mondiale ." " In...Nella Moto3 la pattuglia italiana è senza dubbio guidata da Dennis Foggia. Il centauro del Leopard Racing, in sella alla sua Honda, viene da un 2021 convincente: cinque vittorie e 10 podi. Certo, quel ...Questo weekend a Losail si apre il sipario sulla Motogp e di conseguenza sulla Moto2. Un campionato che fa da molti anni da serbatoio al circus della sorella maggiore e che regala sempre interessanti ...