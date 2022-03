Mosca | impediremo partenza degli investitori stranieri

(Di martedì 1 marzo 2022) La Russia sta preparando un decreto per impedire che gliabbandonino la Russia, secondo quanto ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin. . 1 marzo 2022

Agenzia ANSA

La Russia sta preparando un decreto per impedire che gli investitori stranieri abbandonino la Russia, secondo quanto ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin. .La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: 'a Putin di usare il suo ... La Russia lancia un'offensiva a tutto campoha riferito che il governo ucraino ha rifiutato i ...La Russia sta preparando un decreto per impedire che gli investitori stranieri abbandonino la Russia. Lo ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin. Alla fine questa pressione delle sanzioni di ...(ANSA) - MOSCA, 01 MAR - La Russia sta preparando un decreto per impedire che gli investitori stranieri abbandonino la Russia, secondo quanto ha annunciato il primo ministro Mikhail Mishustin. (ANSA).