Morte Michele Merlo | il suo migliore amico Federico Baroni | “Ha sempre lottato con me per il sogno della musica” Il videoclip

"Attraverso i chilometri ti sento qui con me", canta Federico Baroni, uno dei migliori amici di Michele Merlo. Oggi, il 1 marzo, avrebbe compiuto 29 anni: quest'estate, a giugno, una leucemia fulminante se l'è portato via. Così, nel giorno del suo compleanno, Federico ha deciso di pubblicare una canzone a lui dedicata. Un omaggio che si intitola "Chilometri", e che è sostenuto dall'Associazione Romantico Ribelle, nata in ricordo di Michele e presieduta dalla famiglia. Federico e Michele non era soltanto colleghi, no, erano amici veri. Li legava una profonda amicizia, coltivava negli anni, alimentata da una passione e un sogno comune. Questa canzone nasce nei giorni successivi alla sua scomparsa e vuole essere una celebrazione di quel ...

