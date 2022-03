Morte Cranio Randagio, il filmato in aula: gli altri ragazzi lo riprendevano mentre stava molto male (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati più di cinque anni dalla Morte di Vittorio Bos Andrei, in arte Cranio Randagio, il rapper noto per la sua partecipazione a X Factor. L’artista è morto a 21 anni nella notte tra l’11 e il 12 novembre del 2016 durante una festa in un appartamento della Balduina (Roma). Stando ai risultati dell’autopsia, il decesso è avvenuto a causa di un mix fatale di alcol, anfetamine e droga. Molte le domande sul caso, a cominciare da quanta droga girasse in quella casa. Ora Il Messaggero pubblica una svolta emersa nell’udienza di venerdì 25 febbraio. mentre Vittorio Bos Andrei era agonizzante e sdraiato sul letto, gli altri ragazzi lo filmavano. “Ridevano e scherzavano”. Si erano accorti della gravità della situazione? Il medico legale Antonio Oliva ha confermato che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Sono passati più di cinque anni dalladi Vittorio Bos Andrei, in arte, il rapper noto per la sua partecipazione a X Factor. L’artista è morto a 21 anni nella notte tra l’11 e il 12 novembre del 2016 durante una festa in un appartamento della Balduina (Roma). Stando ai risultati dell’autopsia, il decesso è avvenuto a causa di un mix fatale di alcol, anfetamine e droga. Molte le domande sul caso, a cominciare da quanta droga girasse in quella casa. Ora Il Messaggero pubblica una svolta emersa nell’udienza di venerdì 25 febbraio.Vittorio Bos Andrei era agonizzante e sdraiato sul letto, glilo filmavano. “Ridevano e scherzavano”. Si erano accorti della gravità della situazione? Il medico legale Antonio Oliva ha confermato che la ...

