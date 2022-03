Monreale, acqua in ritardo nella zona alta per lavori Enel (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi l’acqua nella zona alta di Monreale arriverà con un sensibile ritardo. Il Comune di Monreale Informa che, a seguito dell’interruzione programmata di energia elettrica, che si è protratta più del previsto da parte dell’Enel. questa notte si è verificato un disservizio in uno dei pozzi comunali. Oggi quindi le risorse idriche arriveranno con un (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 1 marzo 2022) Oggi l’diarriverà con un sensibile. Il Comune diInforma che, a seguito dell’interruzione programmata di energia elettrica, che si è protratta più del previsto da parte dell’. questa notte si è verificato un disservizio in uno dei pozzi comunali. Oggi quindi le risorse idriche arriveranno con un (live.it)

