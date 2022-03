Mobilità docenti 2022/23, anzianità di servizio: come si compila la sezione della domanda. Punteggi (Di martedì 1 marzo 2022) Le domande di Mobilità del personale docente possono essere presentate dal 28 febbraio al 15 marzo 2022, tramite il portale Istanze Online. come si compila la sezione della domanda "anzianità di servizio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) Le domande didel personale docente possono essere presentate dal 28 febbraio al 15 marzo, tramite il portale Istanze Online.siladi". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2022/23, domanda e precedenze: cosa si intende per prima preferenza? - ProDocente : Mobilità docenti 2022-23: da oggi si presenta domanda su Istanze online. LE ISTRUZIONI – Orizzonte Scuola - ProDocente : Mobilità dei docenti IRC. Modalità di presentazione della domanda – Tecnica della Scuola - infodocenti : Tutti gli allegati per la mobilità docenti 2022/23 #trasferimenti #scuola #docenti #modulistica #allegati… - ITTL_DDA : A.S. 2021/2022 – Circolare n. 140 – Mobilità Docenti e personale ATA a.s. 2022.2023? -