Minacce alla giornalista che ha smascherato chi si fingeva giornalista su IG per monetizzare sul conflitto in Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Del suo lavoro di ricerca e di reporting vi abbiamo parlato qualche giorno fa: lei si chiama Taylor Lorenz, scrive si cultura e tecnologia per la sezione Business del New York Times e ha recentemente smascherato una serie di account che – sfruttando l’hype per tutto quello che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina – sfruttavano account Instagram già avviati e noti per i meme tramutandoli in serbatoi di immagini e video presi a caso da internet e pubblicati senza fornire il minimo contesto. Una di quelle situazioni pericolose che vedono milioni di persona attingere a informazioni parziali o manipolate con il solo scopo, da parte di chi le pubblica, di monetizzare. Per questo suo lavoro – come spiega in un lungo thread su Twitter da giorni, Taylor Lorenz è stata minacciata. LEGGI ANCHE >>> Attenzione a chi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Del suo lavoro di ricerca e di reporting vi abbiamo parlato qualche giorno fa: lei si chiama Taylor Lorenz, scrive si cultura e tecnologia per la sezione Business del New York Times e ha recentementeuna serie di account che – sfruttando l’hype per tutto quello che riguarda iltra Russia e– sfruttavano account Instagram già avviati e noti per i meme tramutandoli in serbatoi di immagini e video presi a caso da internet e pubblicati senza fornire il minimo contesto. Una di quelle situazioni pericolose che vedono milioni di persona attingere a informazioni parziali o manipolate con il solo scopo, da parte di chi le pubblica, di. Per questo suo lavoro – come spiega in un lungo thread su Twitter da giorni, Taylor Lorenz è stata minacciata. LEGGI ANCHE >>> Attenzione a chi ...

Advertising

AngeloCiocca : Mancanza di gas, prezzi record beni alimentari, inflazione ai massimi, ritorno al carbone, minacce di una guerra ch… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi alla Camera: Vi sono sinceramente grato perché il #Parlamento è il centro della nostra democrazia.… - disinformatico : Per tutti quelli che mi stanno segnalando la 'notizia' delle 'minacce' russe di far precipitare la Stazione Spazial… - Farefuturo1 : RT @adolfo_urso: Ora appare chiaro a tutti come occorra cambiare passo, l'Europa è sotto minaccia. Occorre ora aumentare il livello di dife… - adolfo_urso : Ora appare chiaro a tutti come occorra cambiare passo, l'Europa è sotto minaccia. Occorre ora aumentare il livello… -