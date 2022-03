Mimosa Martini, l’ex giornalista del Tg5 all’attacco contro Giletti: “Io sono senza lavoro. Però ve li meritate questi, ve li meritate tutti” (Di martedì 1 marzo 2022) Ve la ricordate Mimosa Martini? La giornalista, volto simbolo del Tg5 e per trent’anni inviata di politica internazionale per le reti Mediaset, è disoccupata ormai da qualche anno, in seguito al suo rifiuto di trasferirsi a Cologno Monzese quando ci fu la riorganizzazione della redazione, ma in queste ore è tornata a far parlare di se per un commento al vetriolo pubblicato su Twitter. “E io sono senza lavoro. Però ve li meritate questi, ve li meritate tutti”, ha scritto Mimosa Martini condividendo un post polemico su servizio del programma di La7, Non è l’arena, condotto da Massimo Giletti. In particolare, nel servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ve la ricordate? La, volto simbolo del Tg5 e per trent’anni inviata di politica internazionale per le reti Mediaset, è disoccupata ormai da qualche anno, in seguito al suo rifiuto di trasferirsi a Cologno Monzese quando ci fu la riorganizzazione della redazione, ma in queste ore è tornata a far parlare di se per un commento al vetriolo pubblicato su Twitter. “E iove li, ve li”, ha scrittocondividendo un post polemico su servizio del programma di La7, Non è l’arena, condotto da Massimo. In particolare, nel servizio ...

