"Milano-Palermo solo andata": uno dei poliziotteschi all'italiana più divertenti di sempre (Di martedì 1 marzo 2022) Milano-Palermo solo andata Canale 9, ore 23.30. Con Raoul Bova, Giancarlo Giannini e Ricky Memphis. Regia di Claudio Fragasso. Produzione Italia 1996. Durata: 1 ora e 35 minuti LA TRAMA Una squadra di agenti speciali guidata da Raoul Bova si reca a Palermo per prelevare un contabile della mafia (pentito) e scortarlo fino a Milano. Ma il viaggio di ritorno è tremendo. Agguati in treno e autostrada (il sospetto che qualche collega della polizia giochi sporco non è affatto campato in aria). Ma la squadra, pur decimata riuscirà a portare il pentito a destinazione. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei più divertenti poliziotteschi all'italiana mai fatti. Il finale, da un quarto di secolo è mandato a memoria da tutti gli amanti del trash.

